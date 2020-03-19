В UFC официально сообщили, что поединок Нурмагомедов - Фергюсон пройдет не в Нью-Йорке Бой запланирован на 18 апреля.

UFC на своем официальном сайте сообщил, что поединок между чемпионом организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдет не в Нью-Йорке, как объявлялось ранее.

«Мероприятие не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний. Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет и телефонные заказы будут автоматически отменены и возвращены», - говорится в сообщении.

Напомним, Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

Ранее UFC уже четыре раза пытался организовать бой Нурмагомедов - Фергюсон.