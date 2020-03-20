«Все, что было в зале, останется в зале». Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном Бой запланирован на 18 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном.

Россиянин выложил фото с тренировки на своей странице в Instagram. В подготовке к бою Хабибу помогает боец ММА из Таджикистана Салим Мухидинов.

«Салим, все нормально брат, улыбайся, жизнь продолжается, еще не поздно все исправить. Все, что было в зале, останется в зале», - подписал пост Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

Планировалось, что бой состоится в Нью-Йорке, но из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом на территории штата, UFC вынужден перенести турнир в другое место.