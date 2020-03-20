«Все, что было в зале, останется в зале». Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном.
Россиянин выложил фото с тренировки на своей странице в Instagram. В подготовке к бою Хабибу помогает боец ММА из Таджикистана Салим Мухидинов.
«Салим, все нормально брат, улыбайся, жизнь продолжается, еще не поздно все исправить. Все, что было в зале, останется в зале», - подписал пост Нурмагомедов.
Напомним, Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.
Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
Планировалось, что бой состоится в Нью-Йорке, но из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом на территории штата, UFC вынужден перенести турнир в другое место.
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Григорий Иванов: Истекающие в мае контракты игроков надо продлевать автоматом Президент «Урала» высказался о финансовых проблемах, с которыми столкнуться клубы РПЛ из-за паузы в чемпионате. 19.03.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Плей-офф в КХЛ поставили на «паузу». Как минимум до 10 апреля Во вторник КХЛ объявила о приостановке плей-офф до 10 апреля. 17.03.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья Здено Хара: Я – добрый, все великаны такие В среду празднует день рождения самый возрастной и высокорослый игрок НХЛ. 18.03.2020 08:00 Хоккей Славин Виталий