Тайсумов уволен из UFC Об этом сообщает BJPenn.

Австрийский боец российского происхождения Майрбек Тайсумов покинул UFC.

Согласно источнику, промоушен уволил еще 12 спортсменов, среди которых оказался россиянин Халид Муртазалиев.

Что касается Тайсумова, то он выступал в лучшей лиге мира с 2014 года. За шесть лет боец провел 9 поединков, одержал 7 побед и потерпел 2 поражения.

В последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где проиграл бразильцу Карлосу Диего Феррейре и прервал серию из 6 побед.