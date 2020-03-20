Емельяненко – Исмаилову: Твоей лысой голове будет очень больно (видео) Их поединок должен был состояться 3 апреля, но организаторы решили перенести его на июль из-за пандемии коронавируса.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал видеоролик с участием Магомеда Исмаилова, в котором он расстроился из-за отмены поединка с уроженцем Старого Оскола, а тот, напротив, был рад этой новости.

«Лысая голова, запомни: Ахмат – сила! Твоей лысой голове будет очень больно. Я буду бить ее с удовольствием!» – сказал Емельяненко.

Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.