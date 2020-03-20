Глава UFC не уверен, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится в намеченный срок Его слова приводит TSN.

Президент UFC Дана Уайт высказался о грядущем поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Ранее стало известно, что промоушен перенес эту встречу из Нью-Йорка, поскольку власти города запретили все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Глава организации отметил, что дату поединка Нурмагомедова и Фергюсона могут перенести. На сегодняшний день она остается прежней – 18 апреля 2020 года.

«10 назад я бы сказал вам, что все в силе, но сейчас я не уверен», – сказал Уайт.