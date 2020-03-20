Президент M-1 Global: Переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона не имеет смысла Ранее сообщалось, что поединок, запланированный на 18 апреля, могут организовать в другой день.

Президент промоутероской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о текущем положении UFC из-за пандемии коронавируса.

Ранее промоушен решил перенести в другой город турнир, главным событием которого станет бой с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Позже глава лиги Дана Уайт подчеркнул, что организация также может изменить дату встречи.

«Переносить смысла не имеет, также не имеет смысла проводить в другом городе. Мое мнение – нужно провести бой Хабиба с Фергюсоном без зрителей, вот и все. Они все равно больше рассчитывают на телевизионную аудиторию, а не на то, что в зале соберется 10 тыс. человек.

Да и вообще, с телевидения UFC заработает в разы больше, на зрителях в зале никогда заработать нельзя. То же самое касается и наших мероприятий. Это от силы 20% заработка», – цитирует функционера «Чемпионат».