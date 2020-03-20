Тренер Нурмагомедова: Хабиб рассчитывает подраться с топ-бойцом, если с Фергюсоном что-то случится Их поединок должен состояться 18 апреля.

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах россиянина на случай, если американец Тони Фергюсон снимется с боя, который намечен на 18 апреля.

«Хабиб рассчитывает подраться с кем-либо, если что-то случится с Тони. С топ-бойцом. А потом он вернется к тому, чтобы провести бой Тони. Вот как он на это смотрит», – приводит слова специалиста Profile.ru со ссылкой на BJPenn.

Добавим, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. Дважды это случилось из-за россиянина, дважды – из-за американца.