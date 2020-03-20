Александр Шлеменко: Все идет к тому, что бой Нурмагомедова и Фергюсона отменят Этот поединок пытались организовать четыре раза. Дважды он сорвался из-за россиянина, дважды – из-за американца.

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о последних событиях вокруг поединка с участием чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Ранее промоушен решил перенести в другой город турнир, главным событием которого станет бой с их участием. Позже глава лиги Дана Уайт подчеркнул, что организация также может изменить дату встречи.

«Я думаю, имеет смысл попытаться провести бой Хабиба и Фергюсона. Да, все идет к тому, что его не будет и в этот раз, но я понимаю, почему UFC всё-таки пытается устроить этот поединок. После стольких отмен в компании наконец хотят довести эту историю до конца.

Я не думаю, что у бойцов есть какие-то проблемы с настроем. Скорее наоборот: все хотят этого боя, и не важно, где», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».