Александр Шлеменко: Все идет к тому, что бой Нурмагомедова и Фергюсона отменят

Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о последних событиях вокруг поединка с участием чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Ранее промоушен решил перенести в другой город турнир, главным событием которого станет бой с их участием. Позже глава лиги Дана Уайт подчеркнул, что организация также может изменить дату встречи.
«Я думаю, имеет смысл попытаться провести бой Хабиба и Фергюсона. Да, все идет к тому, что его не будет и в этот раз, но я понимаю, почему UFC всё-таки пытается устроить этот поединок. После стольких отмен в компании наконец хотят довести эту историю до конца.
Я не думаю, что у бойцов есть какие-то проблемы с настроем. Скорее наоборот: все хотят этого боя, и не важно, где», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».
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