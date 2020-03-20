Брат Хабиба: Ян, Сехудо, О'Мэлли – мне нужно разнести их всех За всю карьеру 24-летний россиянин провел 12 боев и одержал 12 побед.

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов, в предверии своего дебюта в UFC, рассказал о том, кого бы он хотел победить.

– Петр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли – мне нужно разнести их всех, – цитирует Умара UFC Russia.

24-летний спортсмен является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Его первый поединок в организации должен пройти 18 апреля в рамках UFC 249 против американца Хантера Азура.

Напомним, что главным событием турнира станет бой Хабиба с Тони Фергюсоном.