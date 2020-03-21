Макгрегор представил, как бьет коронавирус в октагоне (фото) На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 11 тысяч человек.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию в своем Instagram, посвященную пандемии коронавируса. «Получай, коронавирус», – подписал снимок ирландец, где он бьет по лицу соперника, который представлен в образе болезни. Ранее сообщалось, что 31-летний Макгрегор ведет переговоры о поединке с американцем Джастином Гэтжи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 20 Мар 2020 в 12:53 PDT