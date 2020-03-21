Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото) - Советский спорт
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21 марта 2020 09:55ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото)

На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 11 тысяч человек.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил пост в соцсети на фоне проблем из-за пандемии коронавируса.

«Пусть Всевышний хранит вас всех», – написал россиянин под фотографией, где он представлен в маске.

18 апреля Нурмагомедову предстоит поединок против американца Тони Фергюсона.

Их встреча должна была пройти в Нью-Йорке (США), но власти отменили все спортивные мероприятия и теперь промоушен ищет новое место. Не исключено, что дату поединка также изменят.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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