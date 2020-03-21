Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото) На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 11 тысяч человек.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил пост в соцсети на фоне проблем из-за пандемии коронавируса. «Пусть Всевышний хранит вас всех», – написал россиянин под фотографией, где он представлен в маске. 18 апреля Нурмагомедову предстоит поединок против американца Тони Фергюсона. Их встреча должна была пройти в Нью-Йорке (США), но власти отменили все спортивные мероприятия и теперь промоушен ищет новое место. Не исключено, что дату поединка также изменят. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 20 Мар 2020 в 10:47 PDT