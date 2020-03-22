Даниэль Кормье – о завершении карьеры: Мне нужно еще раз подраться с Миочичем, и на этом все Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье подтвердил, что намерен провести всего один бой до окончания карьеры.

– У меня остался один поединок. Какой-то парень спросил меня, продолжу ли драться. Я ответил, что у меня остался один бой. Многие бойцы сейчас молоды, а я не хочу больше драться с молодыми. Миочичу 37 лет, мне нужно подраться со стариной Стипе еще один раз. На этом все. Не буду биться с 27-летними парнями, – цитирует Кормье MMA Junkie.

Отметим, что 40-летний американец может встретиться с Миочичем в рамках турнира UFC 252, который состоится в июле этого года.

В своей карьере Кормье провел 25 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы (8 нокаутом) и два раза проиграл, один поединок был признан несостоявшимся.

Что касается Миочича, то на счету 37-летнего спортсмена 19 побед (15 нокаутом) в 22 боях.

Ранее бойцы уже проводили два поединка между собой. В первом победу одержал Кормье, нокаутировав своего соперника в первом раунде и завоевав пояс в тяжелом весе. В матче-реванше 37-летний Миочич ответил нокаутом в четвертом раунде и вернул себе титул.