Майрбек Тайсумов: Рассматриваем предложения от популярных организаций, но можно и в UFC вернуться Контракт россиянина с UFC истек.

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Контракт с UFC истек, сейчас мы рассматриваем большие предложения от популярных организаций. Но можно и в UFC вернуться на новый контракт. У меня были проблемы с визой, из-за чего сорвалось много боев. Теперь у меня новый юрист, который работает с UFC по поводу визы. Сейчас не могу сказать, где продолжится мой путь. В ближайшем будущем ждите новостей», — цитирует Тайсумова MMAJunkie.

Напомним, Тайсумов выступал в UFC с 2014 года. За шесть лет боец провел девять поединков, одержал семь побед и потерпел два поражения.

В последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где проиграл бразильцу Карлосу Диего Феррейре и прервал серию из шести побед.

Всего в карьере 31-летнего спортсмена 28 побед при шести поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.