Пять стран могут принять бой Нурмагомедова и Фергюсона Изначально поединок должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля.

Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о том, что UFC ищет альтернативное место боя Хабиба против американца Тони Фергюсона.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», – заявил Магомедов в интервью РБК.

Ранее отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявлял, что бой против Фергсюсона, в котором Хабиб будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе, может состояться в ОАЭ.

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон изначально должны были сразиться в Нью-Йорке 18 апреля, но бой нельзя провести на территории США из-за пандемии коронавируса.