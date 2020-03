Сехудо – Макрегору: Работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо дал совет ирландцу Конору Макгрегору, который готовится к очередному поединку.

Американец оставил комментарий под видео, где Макгрегор работает над ударной техникой. Он написал: «В этом твоя проблема! Конор, работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя в первом раунде!».

В крайнем поединке Гэтжи одолел соотечественника Дональда Серроне. Это случилось осенью 2019 года. Через четыре месяца «ковбой» встретился с Макгрегором и уступил тому в первом раунде техническим нокаутом.

Conor's throwing bombs in the basement 💣 (via @TheNotoriousMMA, h/t @ESPNRingside) pic.twitter.com/CA3xmb0QRe