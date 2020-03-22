Сехудо – Макрегору: Работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
22 марта 2020 18:24ММАГичунцев Артур

Сехудо – Макрегору: Работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя

Их бой может пройти в июле 2020 года.

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо дал совет ирландцу Конору Макгрегору, который готовится к очередному поединку.

Американец оставил комментарий под видео, где Макгрегор работает над ударной техникой. Он написал: «В этом твоя проблема! Конор, работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя в первом раунде!».

В крайнем поединке Гэтжи одолел соотечественника Дональда Серроне. Это случилось осенью 2019 года. Через четыре месяца «ковбой» встретился с Макгрегором и уступил тому в первом раунде техническим нокаутом.

Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новый закон о трансферах и дело Задорова Как избежать проблем 90-х при принятии новых законодательных инициатив, которые должны урегулировать спортивные переходы в иностранные клубы. 21.03.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
19:31 Шахматы Непомнящий обыграл Ван Хао и возглавил таблицу турнира претендентов
19:22 Футбол Иньеста – о пандемии коронавируса: Единственный способ решить проблему – сплотиться
19:13 Футбол ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненсе»
18:59 Олимпиада Олимпийский чемпион по плаванию призвал президента МОК Баха перенести Олимпиаду
18:58 Футбол Роналду сдал тест на коронавирус
18:48 Футбол Клоппу в «Ливерпуле» нужен Фабиан Руис
18:42 Футбол Агент: Самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»
18:38 Футбол Роберто Манчини: Из-за коронавируса умер мой друг детства, никто не был готов к этому аду на земле
18:24 ММА Сехудо – Макрегору: Работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя
18:16 Баскетбол Павел Астахов: Если сезон не будет доигран, логично будет признать «Химки» чемпионом
18:08 Футбол Смоллинг хочет остаться в «Роме»
18:08 Шахматы Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов
18:00 ММА Пять стран могут принять бой Нурмагомедова и Фергюсона
17:53 Футбол «Минск» обыграл на выезде бобруйскую «Белшину»
17:30 Формула-1 Источник: В Азербайджане готовы отказаться от проведения Гран-при в 2020 году
17:14 Футбол Флорентино Перес: «Реал» почтит память Санса на «Сантьяго Бернабеу»
16:58 Футбол Источник: «Ливерпуль» определил трех кандидатов на замену Ловрену
16:58 Плавание Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли с мая на август
16:48 Футбол Четверо игроков «Эспаньола» вылечились от коронавируса и были выписаны из больницы
16:39 Футбол Спортивный директор «РБ Лейпциг» признал, что Вернер может покинуть команду
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области достигло семи
Открыл огонь, имел взрывчатку: в Уфе во время спецоперации ФСБ ликвидировали боевика
Два случая заболевания коронавирусом подтвердили в Удмуртии
Оренбуржцы не смогут попасть в Турцию самолетом
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика