Сехудо – Макрегору: Работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо дал совет ирландцу Конору Макгрегору, который готовится к очередному поединку.
Американец оставил комментарий под видео, где Макгрегор работает над ударной техникой. Он написал: «В этом твоя проблема! Конор, работай над защитой от тейкдаунов, иначе Гэтжи убьет тебя в первом раунде!».
В крайнем поединке Гэтжи одолел соотечественника Дональда Серроне. Это случилось осенью 2019 года. Через четыре месяца «ковбой» встретился с Макгрегором и уступил тому в первом раунде техническим нокаутом.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав Новый закон о трансферах и дело Задорова Как избежать проблем 90-х при принятии новых законодательных инициатив, которые должны урегулировать спортивные переходы в иностранные клубы. 21.03.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай