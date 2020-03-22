Деррик Льюис: Думаю, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба Американский боец дал свой прогноз на долгожданный поединок.

В интервью пресс-службе UFC Деррик Льюис рассказал о том, чего ждет от боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и своего соотечественника Тони Фергюсона:

«Это будет бой, что надо. Думаю, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба. У Тони всегда в запасе куча сумасшедших приемов и движений, которые он еще даже не показывал в боях. Он постоянно над чем-то работает, над дикими болевыми и так далее».

В UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов – Фергюсон все-таки состоится 18 апреля. Ни в Нью-Йорке, ни в любом другом городе США, поединок провести нельзя из-за пандемии коронавируса, но в организации рассматривают другие варианты.