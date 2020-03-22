Камару Усман: Масвидаль считает себя популярнее Макгрегора - Советский спорт
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22 марта 2020 21:39ММАГичунцев Артур

Камару Усман: Масвидаль считает себя популярнее Макгрегора

На данный момент американец одержал 35 побед и потерпел 13 поражений.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался в адрес Хорхе Масвидаля, обладателя титула «самый жесткий ублюдок». Ранее сообщалось, что Усман проведет бой с Масвидалем летом 2020 года.

«Я не согласен. Он не заслужил титульный поединок, однако, стоит признать, что сейчас этот парень на хайпе.

Масвидаль считает себя популярнее Макгрегора, думает, что он суперзвезда, но Хорхе забыл, что два года назад он был никем», – цитирует нигерийца BJPenn.

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