Экс-чемпион UFC дос Сантос дал прогноз на бой Нурмагомедова и Фергюсона Встреча состоится 18 апреля.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов одолеет американца Тони Фергюсона.

«Я думаю, что это будет отличный бой, у Тони столько крутых навыков в поединке, он просто прет вперед, не опасается оппонентов и идет за тем, чего хочет. Он будет отличным оппонентом для Хабиба.

Хабиб – он невероятен, быть непобежденным на данном этапе карьере – это нечто. Я жду этого поединка. Знаете, тяжело дать прогноз, но я скажу, что Хабиб сохранит пояс», – сказал бразилец пресс-службе UFC.

На данный момент оба бойца провели серию из 12 побед кряду. Их поединок станет главным событием турнира UFC 249.