Экс-чемпион UFC дос Сантос дал прогноз на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов одолеет американца Тони Фергюсона.
«Я думаю, что это будет отличный бой, у Тони столько крутых навыков в поединке, он просто прет вперед, не опасается оппонентов и идет за тем, чего хочет. Он будет отличным оппонентом для Хабиба.
Хабиб – он невероятен, быть непобежденным на данном этапе карьере – это нечто. Я жду этого поединка. Знаете, тяжело дать прогноз, но я скажу, что Хабиб сохранит пояс», – сказал бразилец пресс-службе UFC.
На данный момент оба бойца провели серию из 12 побед кряду. Их поединок станет главным событием турнира UFC 249.
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей «Весна – осень» как симметричный ответ пандемии Приостановка национального чемпионата дает российскому – да и европейскому тоже! – футболу шанс перейти на систему «весна – осень», в которой не так уж мало плюсов. 22.03.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Список зараженных коронавирусом спортсменов пополняется. Кто заболел за неделю Пандемия продолжает испытывать мир, в том числе спортивный, на прочность. 21.03.2020 11:30 Футбол Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом. 18.03.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре, чемпионат мира-2020 – в ноябре Хоккея до следующего сезона не будет, с чем реальность заставляет смириться. Но я согласен с комиссаром НХЛ Беттманом – Кубок Стэнли должен быть разыгран. Давайте вместе разбираться, как это сделать. 19.03.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев