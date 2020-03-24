Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона Он оставил запись в своем Twitter.

Президент UFC Дана Уайт уверен, что бой чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится в намеченный срок.

Более того, функционер подчеркнул, что уже нашел место, где состоится турнир с участием этих бойцов.

«Я тоже переживал за этот поединок, но могу заверить всех, что он состоится. Место проведения боя мы определили, но пока я не готов говорить об этом», – написал Уайт.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля и станет главным событием турнира UFC 249. Он должен был пройти в Нью-Йорке, но власти штата запретили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.