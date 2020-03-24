Александр Емельяненко: Лысая голова Исмаилова будет летать, как пневмогруша Их поединок состоится на турнире ACA 107 и пройдет в июле этого года.

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Мне кажется, слон на ногах быстрее передвигается, чем он показывает свое мастерство в ринге в боксе. Лучше бы он не набирал вес, а перешел в тяжелую весовую и оставался бы в своей категории. Хоть немножко бы подвижнее был, проворнее. Конечно, он много набрал, больше 100 уже весит. Последний бой он дрался в 84 килограммах, по-моему. Ну, вот повесь себе 10 килограммов спереди, 10 – сзади и походи на ногах. Так он распределил 20 килограммов по своему телу. Ну, конечно же, тяжело.

Это его глубочайшая ошибка. Посмотрел, его хватает максимум на один раунд – он активничает, бьет, кидает. Потом становится и пятится назад. Все. А сейчас он еще больше – взорвется и течет. Ну что он сделает? Ну повалит меня, ну продержит первый раунд, потом его лысая голова будет летать, как пневмогруша. Я максимум даю ему шансов продержаться раунд. А так я даже и по поводу этого сомневаюсь», – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу ACA MMA.

Напомним, бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.