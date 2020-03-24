Фелдер дал прогноз на бой Нурмагомедов – Фергюсон Встреча состоится 18 апреля.

Американский боец UFC Пол Фелдер выразил мнение, что россиянин Хабиб Нурмагомедов одолеет одного из лучших представителей промоушена Тони Фергюсона.

По его словам, 31-летний уроженец Дагестана одолеет американца по решению судей.

«Нас ждет отличный поединок. Думаю, он продлится все пять раундов, а судью отдадут победу Хабибу», – сказал Фелдер для Mini Khabib.

Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он провел серию из 12 побед кряду. То же самое касается Фергюсона. Примечательно, что в последний раз он проигрывал в 2012 году.