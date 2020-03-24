Дзюба не смог назвать фаворита в поединке Нурмагомедов – Фергюсон - Советский спорт
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24 марта 2020 16:00ММАГичунцев Артур

Дзюба не смог назвать фаворита в поединке Нурмагомедов – Фергюсон

Поединок состоится 18 апреля. На данный момент оба бойца провели серию из 12 побед кряду.

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Я безумно счастлив, что этот бой пройдет. Согласен с UFC – поединок должен состояться. Он же четыре раза срывался. Сейчас они просто обязаны подраться. Они в таком состоянии, подготовка какая была, это главный бой в их жизни, он должен был состояться.

Конечно, без зрителей не совсем то. Но когда выйдут в клетку, будут фокусироваться только друг на друге, слушать свой угол. Думаю, подсказ оттуда будет, они слышат определенные вещи. Самое важное, что бой произойдет. Это как в футболе – все мы играем для зрителей, они заводят, все гудит. Недаром домашнее поле всегда было преимуществом. Но ничего страшного для боя в данной ситуации нет. Главное, что он пройдет.

Кто фаворит? Сложно сказать. Я всегда говорил, уже 2-3 года, что они обязаны подраться. Для Хабиба Фергюсон – самый неудобный соперник. Фергюсон – единственный, кто в партере не будет лежать, будет работать локтями, он жесткий, грубый. Хабибу будет трудно. Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть, даже тем, кому не особенно интересен этот спорт», – цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

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