Чемпион UFC Адесанья: Мне нравится атмосфера, созданная коронавирусом На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вызвал бурю негодования у своих подписчиков в Twitter.

Он опубликовал запись, посвященную коронавирусу: «Мне нравится атмосфера, созданная коронавирусом. Такое ощущение, что вокруг меня пузырь. Никому нельзя ко мне прикасаться».

Ранее нигериец стал участником настоящего скандала. Он заявил, что нокаутирует бразильца Паулу Косту, и тот тот рухнет, как башни-близнецы после теракта 11 сентября 2000 года.