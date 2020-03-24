Чемпион UFC Адесанья: Мне нравится атмосфера, созданная коронавирусом - Советский спорт
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24 марта 2020 19:03ММАГичунцев Артур

Чемпион UFC Адесанья: Мне нравится атмосфера, созданная коронавирусом

На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вызвал бурю негодования у своих подписчиков в Twitter.

Он опубликовал запись, посвященную коронавирусу: «Мне нравится атмосфера, созданная коронавирусом. Такое ощущение, что вокруг меня пузырь. Никому нельзя ко мне прикасаться».

Ранее нигериец стал участником настоящего скандала. Он заявил, что нокаутирует бразильца Паулу Косту, и тот тот рухнет, как башни-близнецы после теракта 11 сентября 2000 года.

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