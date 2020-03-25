Александр Емельяненко: Если Шлеменко хочет, чтобы я его побил по правилам ММА — ради Бога (видео) - Советский спорт
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25 марта 2020 11:22ММАНечаев Юрий

Александр Емельяненко: Если Шлеменко хочет, чтобы я его побил по правилам ММА — ради Бога (видео)

Ближайший поединок Емельяненко перенесен из-за коронавируса.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко согласился провести поединок с Александром Шлеменко по правилам смешанных единоборств.

«Народ, мне вообще непонятно ваше негодование касаемо Шлеменко. Во-первых, это не я его вызывал на бой, а он изъявил желание встретиться со мной в преддверии моего поединка с Кокляевым, заявив о готовности заменить последнего. Да я его вообще знать не знаю. Плюс он сейчас изъявил желание подраться со мной по правилам смешанных единоборств. Я ему предложил встретиться по правилам бокса, потому что он каратист и вроде как руки у него чуть выше поставлены. Плюс он вроде хотел со мной побоксировать. Если хочет, чтобы я его побил по правилам ММА — ради Бога. Готовься, Шлеменко», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, ранее сегодня Шлеменко заявил, что готов провести бой с Емельяненко по правилам смешанных единоборств.

3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Магомеда Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля. Всего в карьере спортсмен выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.

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