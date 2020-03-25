Абдулманап Нурмагомедов - о месте проведения боя Хабиб - Фергюсон: США не будет - это железно Поединок должен пройти 18 апреля.

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, заявил, что бой его сына против американца Тони Фергюсона точно пройдет не в США.

«Не могу озвучивать место, пока его не озвучит Дана Уайт. В США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну и Дане надо получить компенсацию. США не будет — это железно. Есть риск, что Хабиба не пустят в другую страну из-за коронавируса? Это уже проблемы государства, а не наши проблемы», — приводит РБК слова Нурмагомедова-старшего.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой состоится, как и планировалось, 18 апреля, но пройдет без зрителей.

Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложной ситуации с распространением коронавируса организаторам пришлось искать другое место.

Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.