Даниэль Кормье: Хабиб даст реванш Макгрегору Первый поединок прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил уверенность, что его партнер по тренировкам Хабиб Нурмагомедов проведет еще один поединок против ирландца Конора Макгрегора.

«Это самый прибыльный бой в истории ММА. Можно поставить в один кард мой реванш с Миочичем, бой Масвидаля и Усмана, но встреча Хабиба и Конора все равно принесет больше денег.

Я уверен, что Нурмагомедов даст реванш Макгрегору. Вы полный псих, если думаете, что этого не случится», – цитирует Кормье ESPN.

Добавим, что 18 апреля 31-летний Нурмагомедов, владеющий титулом в легком весе, сразится с американцем Тони Фергюсоном.