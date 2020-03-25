Ян – о поединке Нурмагомедов – Фергюсон: Должна быть нейтральная территория, так будет справедливее Ранее сообщалось, что их встреча может пройти в Китае или ОАЭ.

Российский боец UFC Петр Ян высказался о текущем положении дел с организацией поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, бой россиянина и американца возглавит турнир UFC 249, который намечен на 18 апреля. Он должен был пройти в Нью-Йорке (США), однако, власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В эти дни промоушен ищет новое место.

«То, что турнир пройдет во Флориде или где-то там еще... Я знаю, что Хабиб прилетел из Америки. Получается, им туда опять лететь. Это не очень хорошо. Я думаю, что должна быть какая-то нейтральная территория. Чтобы оба бойца были в одинаковых условиях – и Фергюсон, и Нурмагомедов. Должна быть точка, в которой оба бойца на равном расстоянии. Так будет справедливее», – сказал россиянин в интервью FightSpace.