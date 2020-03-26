«Сокрушая соперников с первого дня». UFC вспомнил первый бой Нурмагомедова (видео) - Советский спорт
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26 марта 2020 07:59ММАНечаев Юрий

«Сокрушая соперников с первого дня». UFC вспомнил первый бой Нурмагомедова (видео)

Россиянин продолжает подготовку к следующему поединку.

Пресс-служба UFC вспомнила первый поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова под эгидой организации.

В январе 2012 года Хабиб удушающим приемом победил Камала Шалоруса.

«Сокрушая соперников с первого дня», - подписан видеоролик, посвященный этому поединку.

Напомним, в настоящий момент россиянин продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля.

Изначально турнир UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложной ситуации с распространением коронавируса организаторам пришлось искать другое место.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних боях 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе.

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