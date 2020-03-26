«Сокрушая соперников с первого дня». UFC вспомнил первый бой Нурмагомедова (видео)

Пресс-служба UFC вспомнила первый поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова под эгидой организации.
В январе 2012 года Хабиб удушающим приемом победил Камала Шалоруса.
«Сокрушая соперников с первого дня», - подписан видеоролик, посвященный этому поединку.
Напомним, в настоящий момент россиянин продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля.
Изначально турнир UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложной ситуации с распространением коронавируса организаторам пришлось искать другое место.
Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних боях 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе.
Последний шанс Шипачева? Чемпионат мира в Швейцарии должен был стать предолимпийскими смотринами для капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева, вернувшегося в сборную. 23.03.2020 19:15 Хоккей Домрачев Владислав Капризов и Яшкин, до свидания! КХЛ объявила о завершении сезона Сезон-2019/2020 завершен. Досрочно. КХЛ сказала «стоп». Президент лиги Алексей Морозов сделал соответствующее заявление на ее официальном сайте. О распределении мест в чемпионате будет сообщено дополнительно после заседания совета директоров. 25.03.2020 14:00 Хоккей Домрачев Владислав Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай 20 лет назад Шевченко остановил чемпионский ход «Ювентуса» Никто не верил, что «Лацио» сможет отыграть у туринцев 9-очковое отставание. А затем случилось чудо, к которому оказались причастны 23-летний нападающий сборной Украины и экс-капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев. 24.03.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон «Это как быть из города СПИД или Эбола». Трогательная история клуба из Уханя Коронавирус не только убивает, но и разлучает семьи. Чем жил китайский футбольный клуб, который оказался в заточении в Испании, пока на родине бушевала эпидемия. 24.03.2020 13:00 Футбол Анисимов Вадим