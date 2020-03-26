«Сумма конфиденциальная, но это адекватный рыночный ценник». Шлеменко ответил Емельяненко Спортсмены продолжают обмен репликами в СМИ и соцсетях.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на обвинения Александра Емельяненко в том, что бывший чемпион Bellator запросил слишком большой гонорар за поединок.

«У Емельяненко есть друзья, которые ему сливают информацию. То, что для него там завышено… Это адекватный рыночный ценник. Если их что-то не устраивает, то это их проблемы. Сумма конфиденциальная. Почему Емельяненко так жестко реагирует? Сидит, наверное, без денег и хочет нарисовать себе бой. На слабо просто решил взять мальчик», — сказал Шлеменко Sport24.ru.

Напомним, спортсмены продолжают обмен репликами по-поводу возможного поединка. Ранее сегодня Емельяненко на своей странице в Instagram сказал: «Шлеменко, мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств, пока ты в них выступаешь, столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Одевай перчатки, давай подеремся».

3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Магомеда Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля. Всего в карьере спортсмен выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.