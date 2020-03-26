Джастин Гэтжи: Если Хабиб победит Тони, я смогу подраться с величайшим в истории Американец бросил вызову 31-летнему уроженцу Дагестана.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи пожелал победы чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмегомедову в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

«Хочу, чтоб Хабиб победил. Если он это сделает, то у меня появится возможность сразиться с величайшим бойцом в истории», – сказал Гэтжи для Mini Khabib.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир UFC 249. Он запланирован на 18 апреля.