Джастин Гэтжи: Если Хабиб победит Тони, я смогу подраться с величайшим в истории

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи пожелал победы чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмегомедову в поединке с американцем Тони Фергюсоном.
«Хочу, чтоб Хабиб победил. Если он это сделает, то у меня появится возможность сразиться с величайшим бойцом в истории», – сказал Гэтжи для Mini Khabib.
Бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир UFC 249. Он запланирован на 18 апреля.
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