Волков – о поведении Емельяненко: На территории России он пытается выглядеть альфа-самцом Ранее 38-летний уроженец Старого Оскола бросил вызов средневесу Александру Шлеменко.

Российский боец UFC Алекандр Волков высказался о поведении Александра Емельяненко. Он считает, что последний умышленно игнорирует вызовы равных соперников и выбирает себе удобные поединки.

«Это вполне предсказуемый ход со стороны Емельяненко. Здесь, на территории России он пытается выглядеть альфа-самцом, вызывая всех на бой, не выбирая выражений при этом.

Тем не менее надо сказать, что, когда ему бросают вызовы ребята, которые готовы поконкурировать с ним, – тяжеловесы, профессиональные боксеры, он почему-то старается эти вызовы не замечать. Выбирает для себя средневесов. Человек весит 120 кг и выбирает оппонентов, которые весят 84 кг. Для заработка аудитории и денег в его понимании это верно», – сказал Александр Волков в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».