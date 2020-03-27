«Оставь Емельяненко в покое! Он мой». Исмаилов обратился к Шлеменко Российские бойцы продолжают обмен репликами в СМИ и соцсетях.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вмешался в перепалку между Александром Емельяненко и Александром Шлеменко.

«Так, предупреждаю всех, кто вызывает Александра Емельяненко на бой и хочет подраться. Сейчас на данный момент он мой. А вы лучше на мою территорию не лезьте.

К Саше Шлеменко обращаюсь! Навряд ли после боя со мной он захочет вообще как-либо связываться со средневесами. Если он тебя как-то задел или лишнее сказал, то пару ударов в бою я за тебя сделаю, Саш, специально для тебя.

А ты, Саша Емельяненко, ты прекращай давай, ты что здесь провоцируешь людей? Хватит уже, ты к бою готовься!» — сказал Исмаилов в Instagram.

Напомним, в последние несколько дней Емельяненко и Шлеменко обмениваются репликами по поводу возможного поединка. В частности, Емельяненко обвинил соперника в том, что тот запросил слишком большой гонорар за бой. Бывший чемпион Bellator ответил, сумма, которую он хочет получить, является «адекватным рыночным ценником».

Добавим, что 3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля. Всего в карьере спортсмен выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.