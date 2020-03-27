Даниэль Кормье: Я верю, что Уайт проведет бой Хабиба и Фергюсона Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, что поединок состоится вопреки пандемии коронавируса.

В UFC пока не объявили новое место проведения турнира UFC 249, который изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Однако американский боец ММА Даниэль Кормье, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона обязательно состоится.

«Может быть, я единственный, кто хочет увидеть UFC 249 больше, чем Дана Уайт, – заявил Кормье в интервью MMA Fighting. – Я верю, что он проведет этот турнир.

Если Уайт ставит цель, то обычно он ее достигает. Раньше люди считали его сумасшедшим, когда он говорил о том, что UFC будет на FOX, будет на ESPN. В те дни, когда ММА только начинал набирать популярность, мы даже представить себе такого не могли.

Я знаю Хабиба Нурмагомедова много лет, поэтому мне известно, как много для него значит бой с Тони Фергюсоном. Он хочет подраться с ним, хочет его побить.

Тони тоже много лет ждет возможности добраться до Хабиба. У обоих бойцов по 12 побед подряд, это просто безумие. Сколько бы раз ни переносился этот бой, никто другой не смог сравниться с ними».