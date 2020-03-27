Порье – о поражении Нурмагомедову: Я должен был учесть простые вещи Их поединок состоялся в сентябре 2019 года.

Американец Дастин Порье вспомнил поединок против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Он подчеркнул, что мог одержать победу над россиянином благодаря удушающему приему, однако, ему помешали мелкие детали, а также мастерство соперника.

«Я должен был учесть простые вещи. В том положении 90% бойцов решили бы сдаться, однако, остальные 10, куда входит Хабиб, не сделают этого. Впрочем, я сам виноват», – сказал Порье в UFC Unfiltered.