Порье – о поражении Нурмагомедову: Я должен был учесть простые вещи

Американец Дастин Порье вспомнил поединок против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Он подчеркнул, что мог одержать победу над россиянином благодаря удушающему приему, однако, ему помешали мелкие детали, а также мастерство соперника.
«Я должен был учесть простые вещи. В том положении 90% бойцов решили бы сдаться, однако, остальные 10, куда входит Хабиб, не сделают этого. Впрочем, я сам виноват», – сказал Порье в UFC Unfiltered.
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