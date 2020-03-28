Фабрисио Вердум: Нурмагомедов «разобьет» Фергюсона Их поединок запланирован на 18 апреля.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум дал прогноз на титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Это будет лучший поединок, который я когда-либо видел. Уверен, что Хабиб переведет Тони в партер и «разобьет» его», – цитирует бразильца MMAJunkie.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США), однако, власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В эти дни промоушен ищет новое место.