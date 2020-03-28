Александр Емельяненко: Если я выпью раз в полгода, то об этом знает вся Россия (фото) Ранее спортсмен устроил потасовку в пьяном виде, за что провел в СИЗО семь суток.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал забавный пост в соцсети, посвященный его отношению к алкоголю. Об этом сообщает Profile.ru.

«Я не люблю пить. Если я выпью раз в полгода, то об этом знает вся Россия», – написано на плакате, который опубликован в его Instagram.

В июле этого года 38-летний боец должен провести поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова. Ранее Емельяненко также бросил вызов средневесу Александру Шлеменко.