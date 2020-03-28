Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: На самом деле все очень даже серьезно На сегодняшний день от этой болезни скончались более 27 тысяч человек.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о текущем положении в мире из-за пандемии коронавируса.

«Коронавирус, говорили они… На самом деле все очень даже серьезно…

Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой.

Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», – написал Нурмагомедов в своем Instagram, прикрепив к посту 41-й аят 30-й суры Корана, в которой говорится: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь».