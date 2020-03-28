Уайт рассказал, как обстоит ситуация с боем Нурмагомедов – Фергюсон Функционер не теряет надежды.

Глава UFC Дана Уайт продолжает работу по организации турнира, главным событием которого станет бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. По его словам, у промоушена есть пять мест, которые могут принять это мероприятие.

«Каждый раз, когда мы близки к заключению сделки, в дело вмешивается коронавирус. Из-за этого приходится менять свои планы и начинать все с нуля. Но мы работаем, и я уверен, что справимся с задачей», – сказал Уайт в подкасте Майка Тайсона.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США), однако, власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В эти дни промоушен ищет новое место.