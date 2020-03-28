Алексей Олейник: Люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем (видео) 42-летний боец готовится к поединку против бразильца Фабрисио Вердума, который состоится 9 мая.

Российский боец UFC Алексей Олейник оставил запись в своем Instagram на фоне непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Тренировка отработана. Вы можете тренироваться в спортзале, на улице, в комнате. Люди тренировались даже в закрытых камерах тюрем. Но одна из самых важных тренировок всегда проходит в голове, и она же передает силу вашей воле и вашему сердцу не отступать и не сдаваться в настоящем бою. Всего доброго добрым людям», – написал Олейник в соцсети.

Добавим, что в крайнем поединке россиянин выиграл у американца Мориса Грина, а бразилец Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.