Магомед Исмаилов: Не так страшен коронавирус, как страшны люди, пытающиеся на нем заработать - Советский спорт
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29 марта 2020 09:19ММАНечаев Юрий

Магомед Исмаилов: Не так страшен коронавирус, как страшны люди, пытающиеся на нем заработать

Количество пострадавших от пандемии продолжает расти.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов осудил людей, пытающихся заработать на пандемии коронавируса.

«Не так страшен коронавирус, как страшны люди. Меня совсем не пугают эти карантины, но мне становится страшно и стыдно, когда я слышу о том, что обычное продовольствие типа чеснока, то, что может помочь от вируса, имбирь — 1000 рублей стоит за килограмм. Чеснок подорожает. Люди, самый страшный вирус — это вы, от которых все дорожает в моменты сложности для людей. Вы на этом пытаетесь заработать. Отвратительно! Тьфу», — заявил боец в видеообращении, опубликованном в Instagram.

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Пора бы нам очнуться и желать ближнему того же что и себе! Сопереживать, не быть хладнокровными! Сегодня ты проявишь заботу, завтра проявят к тебе! Если тебя не коснулась проблема - не значит что не коснётся! Помогай людям в беде, не пытайся заработать на страхе и отчаянии людей! Ведь ты же тоже человек! Самый страшный вирус внутри нас, боритесь с ним и тогда нам будет легче справиться с внешним! Пусть Всевышний исправит нас и смягчит наши черствые сердца! Амин. #магомедисмаилов

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 160 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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