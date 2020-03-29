Кормье не исключает, что из-за коронавируса завершит карьеру раньше, чем планировал Бывший чемпион UFC должен провести третий бой против Миочича ближайшим летом.

Американский боец ММА Даниэль Кормье заявил, что возможно ему придется завершить карьеру без третьего выхода в октагон вместе со Стипе Миочичем, если поединок не удастся провести до конца лета.

«Я не думаю, что из-за пандемии сроки сильно сдвинутся, – заявил 41-летний Кормье в интервью Bloody Elbow. – В любом случае мы нацеливались на лето, на конец лета. Думаю, к этому времени все начнет возвращаться на круги своя. Прямо сейчас пандемия мешает мне ходить в зал, когда мне этого хочется. Но если эта ситуация будет актуальной поздней осенью и зимой, то нет шансов, что я проведу бой. Я завершу карьеру».

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC Кормье ранее заявлял, что третий поединок против Миочича станет последним в его карьере.

В прошлом два американца сражались дважды. 7 июля 2018 года Кормье отправил Миочича в нокаут в первом раунде, 17 августа 2019-го Миочич добился победы техническим нокаутом в четвертом раунде, завоевав титул чемпиона UFC в тяжелом весе.