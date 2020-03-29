Сергей Харитонов: Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов рассказал, что не боится последствий распространения коронавируса.

- Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это (ситуация с коронавирусом) опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно. Форму поддерживаю в специально отведенных местах - в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался, - цитирует Харитонова «РИА Новости».

Напомним, что в феврале Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса на турнире промоушена WTKF, который состоялся в Витебске (Белоруссия). Для 39-летнего уроженца Архангельской области эта победа стала 30-й в карьере при семи поражениях, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Харитонов может сразиться с Александром Емельяненко.