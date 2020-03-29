Абдулманап Нурмагомедов: Боя в Америке точно не будет, Хабиб готовится в Дагестане Отец российского бойца ММА прокомментировал перспективы проведения поединка против Тони Фергюсона.

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что на данный момент нет никакой определенности по поводу места проведения поединка против Тони Фергюсона. По прежнему известно лишь то, что турнир UFC 249 нельзя провести на территории США из-за пандемии коронавируса.

«Честно не могу сказать, ничего определенного нет, – заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью «РИА Новости». – Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет. Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру».

Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что сейчас рассматривается четыре или пять вариантов мест проведения боя.

Изначально поединок Нурмагомедов – Фергюсон должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля.