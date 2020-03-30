Тактаров подозревает США в изобретении коронавируса Известный в прошлом боец смешанного стиля считает, что пандемия началась как раз с США.

Экс-чемпион ММА Олег Тактаров прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса в столице.

«Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами. Другое дело, что у меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это все вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход», - приводит Sport24 слова Тактарова.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились сотни тысяч человек, счет умерших исчисляется десятками тысяч.