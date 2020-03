Усман и Масвидаль могут провести поединок в рамках турнира UFC 249

Как сообщает спортивный журналист Ариэль Хельвани, в данный момент UFC ведет переговоры с бойцами по поводу возможности проведения поединка.

32-летний Усман провел 17 поединков в смешанных единоборствах, одержав 16 побед (7 – нокаутом). Победив в марте прошлого года Тайлера Вудли он стал обладателем титула чемпиона UFC в полусреднем весе. В декабре Камару защитил пояс, нокаутировав Колби Ковингтона.

Что касается Масвидаля, то 35-летний американец принял участие в 48 боях, победил 35 раз (16 – нокаутом) и потерпел 13 поражений. В своем последнем поединке он нокаутировал Нэйта Диаса.

Отметим, что главным событием турнира UFC 249 должен стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако поединок может не состояться по причине того, что россиянин не может покинуть России в связи с введением карантина.

UFC has also briefly considered trying to book usman v masvidal for April 18 but that is not looking ~*ly at the moment, sources say. https://t.co/9FNAS32OyB