Усман и Масвидаль могут провести поединок в рамках турнира UFC 249 - Советский спорт
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30 марта 2020 23:24ММАКорегин Владислав

Усман и Масвидаль могут провести поединок в рамках турнира UFC 249

Американский боец смешанных единоборств Камару Усман может провести поединок со своим соотечественником Хорхе Масвидалем в рамках турнира UFC 249.

Как сообщает спортивный журналист Ариэль Хельвани, в данный момент UFC ведет переговоры с бойцами по поводу возможности проведения поединка.

32-летний Усман провел 17 поединков в смешанных единоборствах, одержав 16 побед (7 – нокаутом). Победив в марте прошлого года Тайлера Вудли он стал обладателем титула чемпиона UFC в полусреднем весе. В декабре Камару защитил пояс, нокаутировав Колби Ковингтона.

Что касается Масвидаля, то 35-летний американец принял участие в 48 боях, победил 35 раз (16 – нокаутом) и потерпел 13 поражений. В своем последнем поединке он нокаутировал Нэйта Диаса.

Отметим, что главным событием турнира UFC 249 должен стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако поединок может не состояться по причине того, что россиянин не может покинуть России в связи с введением карантина.

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