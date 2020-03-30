Усман и Масвидаль могут провести поединок в рамках турнира UFC 249

Как сообщает спортивный журналист Ариэль Хельвани, в данный момент UFC ведет переговоры с бойцами по поводу возможности проведения поединка.
32-летний Усман провел 17 поединков в смешанных единоборствах, одержав 16 побед (7 – нокаутом). Победив в марте прошлого года Тайлера Вудли он стал обладателем титула чемпиона UFC в полусреднем весе. В декабре Камару защитил пояс, нокаутировав Колби Ковингтона.
Что касается Масвидаля, то 35-летний американец принял участие в 48 боях, победил 35 раз (16 – нокаутом) и потерпел 13 поражений. В своем последнем поединке он нокаутировал Нэйта Диаса.
Отметим, что главным событием турнира UFC 249 должен стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако поединок может не состояться по причине того, что россиянин не может покинуть России в связи с введением карантина.
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