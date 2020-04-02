Тони Фергюсон: Хабиб убежал. Он должен быть лишен своего титула - Советский спорт
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02 апреля 2020 06:17ММАНечаев Юрий

Тони Фергюсон: Хабиб убежал. Он должен быть лишен своего титула

Долгожданный поединок вновь отменен.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсован не скрывал разочарования очередной отменой боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я очень расстроен и немного взбешен. У Хабиба была возможность остаться здесь или у него была возможность вернуться до закрытия границ в России. Однако он решил отправиться в Дагестан. Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула.

Я понимаю, что он хотел сделать, очевидно, он здесь, его семья вернулась домой в Дагестан, это то, что ты должен сделать. Но у него была возможность, и он сделал то же самое на UFC 209. Для меня очевидно, он убежал», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США) 18 апреля, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

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