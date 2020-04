Тони Фергюсон: Хабиб убежал. Он должен быть лишен своего титула

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсован не скрывал разочарования очередной отменой боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я очень расстроен и немного взбешен. У Хабиба была возможность остаться здесь или у него была возможность вернуться до закрытия границ в России. Однако он решил отправиться в Дагестан. Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула.

Я понимаю, что он хотел сделать, очевидно, он здесь, его семья вернулась домой в Дагестан, это то, что ты должен сделать. Но у него была возможность, и он сделал то же самое на UFC 209. Для меня очевидно, он убежал», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

“The guy does not want to fight. He’s scared, he’s running, he should be stripped of his title.”@TonyFergusonXT gives @arielhelwani his reaction to Khabib's apparent withdrawal from #UFC249 on @SportsCenter pic.twitter.com/B1Sx2gPQq6