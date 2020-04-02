Тони Фергюсон: Хабиб убежал. Он должен быть лишен своего титула Долгожданный поединок вновь отменен.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсован не скрывал разочарования очередной отменой боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я очень расстроен и немного взбешен. У Хабиба была возможность остаться здесь или у него была возможность вернуться до закрытия границ в России. Однако он решил отправиться в Дагестан. Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула.

Я понимаю, что он хотел сделать, очевидно, он здесь, его семья вернулась домой в Дагестан, это то, что ты должен сделать. Но у него была возможность, и он сделал то же самое на UFC 209. Для меня очевидно, он убежал», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

“The guy does not want to fight. He’s scared, he’s running, he should be stripped of his title.”@TonyFergusonXT gives @arielhelwani his reaction to Khabib's apparent withdrawal from #UFC249 on @SportsCenter pic.twitter.com/B1Sx2gPQq6 — ESPN MMA (@espnmma) April 1, 2020

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США) 18 апреля, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.