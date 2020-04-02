Тони Фергюсон: Хабиб убежал. Он должен быть лишен своего титула
Долгожданный поединок вновь отменен.
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсован не скрывал разочарования очередной отменой боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Я очень расстроен и немного взбешен. У Хабиба была возможность остаться здесь или у него была возможность вернуться до закрытия границ в России. Однако он решил отправиться в Дагестан. Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула.
Я понимаю, что он хотел сделать, очевидно, он здесь, его семья вернулась домой в Дагестан, это то, что ты должен сделать. Но у него была возможность, и он сделал то же самое на UFC 209. Для меня очевидно, он убежал», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.
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