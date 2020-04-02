Махачев и Умар Нурмагомедов не примут участия в турнире UFC 249 Мероприятие запланировано на 18 апреля.

Российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов отказались от участия в турнире UFC 249.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсменов.

«Команда никуда не летит», - сказал собеседник агентства.

Махачев должен был встретиться с американцем Александром Эрнандесом, а Нурмагомедову предстоял дебют в UFC. Соперником должен был стать Азур Хантер из США.

Напомним, ранее от участия в турнире из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, отказался чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.