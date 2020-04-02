Махачев и Умар Нурмагомедов не примут участия в турнире UFC 249

«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлонСенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне.23.03.2020 15:00БиатлонТигай Лев
«Луч» добили. Но это не последняя жертва вируса в российском футболеРуководители Приморского края прекратили финансирование профессионального спорта, направив бюджетные средства на борьбу с коронавирусом. Таким образом, «Луч» опустится из ФНЛ в третий дивизион. И такой сценарий теперь возможен для многих.01.04.2020 12:00ФутболДжума Иван
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео)В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.15.03.2020 09:30ММАВащенко Сергей
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатовСегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку.01.04.2020 22:30БиатлонЧикирис Олег
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБРСегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
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Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и КомличенкоГлавный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу.01.04.2020 20:16Футбол
Алексей Сафонов: Слухи о закрытии «Крыльев Советов» преувеличеныАгент голкипера самарского клуба Сергея Рыжикова не верит, что «Крылья» повторят в премьер-лиге судьбу «Луча», который, лишившись бюджетного финансирования, потерял место в ФНЛ.01.04.2020 19:30ФутболДжума Иван
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отмененВласти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса.12.03.2020 00:15Фигурное катаниеТигай Лев
Станислав Черчесов: Кокорина и Мамаева сейчас на сборы не вызвал быГлавный тренер сборной России ответил на вопросы болельщиков на ютуб-канале РФС.31.03.2020 18:30ФутболГригорьевская Юлия
Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спортНаконец-то хотя бы на Дальнем Востоке поняли, что бюджетные деньги и профессиональный спорт – понятия несовместимые. 01.04.2020 21:00ХоккейСлавин Виталий