Дана Уайт: Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном Долгожданный поединок вновь не состоится.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Тони Фергюсоном.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Я не обсуждаю с прессой детали боя», — приводит слова Уайта Yahoo.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в Нью-Йорке (США) 18 апреля, однако власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.