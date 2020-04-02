Александр Шлеменко: Смешно слышать, что Хабиб испугался Фергюсона Долгожданный поединок вновь отменен.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Я предполагал, что так и будет, слишком сложная ситуация в мире. Хабиб очень расчетлив и всегда таким был. Он всегда выбивал для себя наилучшие условия. Глупо обвинять его в трусости. Ну да, конечно, испугался он Фергюсона… Мне просто смешно такое слышать. У него есть голый расчет, поэтому у него за карьеру нет поражений. Посмотрите, за столько лет он провел в сумме не так много боев. Если вдруг какие-то проблемы со здоровьем или еще чем-нибудь, бой всегда отменялся», — цитирует Шлеменко Sport24.ru.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине. Из-за ситуации с распространением коронавируса власти штата отменили все массовые мероприятия, и промоушен был вынужден искать другое место для проведения турнира.

Вчера россиянин на своей странице в Instagram написал, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке.

Добавим, что это было уже пятая попытка UFC организовать этот бой. Ранее поединок срывался из-за проблем со здоровьем у одного из спортсменов.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он одержал 28 побед в 28 поединках. В своем последнем бое Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье.

Фергюсон в своем послужном списке имеет 25 побед при трех поражениях. В последний раз он потерпел поражение в 2012 году. В своем последнем поединке 36-летний американец оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.