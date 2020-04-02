Георгий Кичигин подписан в ACA Один из ярких представителей полусреднего дивизиона россиянин Георгий Кичигин подписал контракт с ACA.

Команда спортсмена одновременно вела переговоры с UFC, но остановились на сотрудничестве с российским промоушеном. В активе 29-летнего бойца 23 победы при 6 поражениях. Контракт подписан на 4 боя.